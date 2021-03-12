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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Аварія судна у Румунії: українських моряків доставили в Констанцу

Врятованих українських моряків затонулого в водах Румунії суховантажу Волго Балт 179, що йшов під прапором Коморських островів, доставили в пасажирський порт міста Констанца.

судно волго балт

Зараз вони проходять медичний огляд. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, представники українського посольства в Румунії та консули надають необхідну допомогу морякам.

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Також він додав, що стан українки, яку в терміновому порядку евакуювали до лікарні, стабільний. Наразі загрози для її життя немає.

У Румунії затонуло судно з українськими моряками

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Волго Балт 179, на борту якого було 13 українських моряків. Двоє людей загинули. 10 членів екіпажу вдалося врятувати, їх обіцяли доставити до пасажирського причалу в порту міста Констанца після закінчення рятувальних робіт.

Єдину жінку, яка перебувала на борту, Соколову Ангеліну, терміново транспортували до міста через погіршення стану здоров’я. Дівчину забрали на гелікоптері. Решта українців вирушили в Констанцу на іншому судні.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa

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