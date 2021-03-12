Сколько украинцев не планируют свое будущее и что чувствуют думая о нем

Более половины украинцев чувствуют усталость ежедневно или несколько раз в неделю. А вот, самыми распространенными эмоциями среди украинцев является усталость и напряженность. Об этом свидетельствуют результаты исследования компанией Gradus Research.

Исследование украинской исследовательской компанией Gradus Research было проведено в начале года.

Его тема была ежедневная усталость, а целью — выяснить, хватает ли украинцам времени на восстановление сил, строят ли они планы на жизнь и какие эмоции испытывают в последнее время.

Время для отдыха и ежедневная усталость

Важный фактор для нормального самочувствия человека — достаточное количество отдыха.

Научно доказанный факт: нарушение сна и его недостаток — это прямой путь к стрессам и тревожным состояниям. Согласно исследованию Gradus, почти половина (49%) опрошенных респондентов сетуют на недостаток времени для восстановления своих сил. Более усталыми, согласно опросам, являются женщины (55% против 43% среди мужчин) и люди в возрасте 25-34 лет (59%).

69% украинцев чувствуют усталость ежедневно или несколько раз в неделю.

Планы на жизнь

Планирование в жизни, конечно, не гарантирует, что все точно произойдет, но, по словам психологов, отсутствие планов является знаком того, что жизнь или течет случайно, или разворачивается по плану других людей. Поэтому, планирование является фактором того, что у человека — позитивный настрой и желание быть ответственным за свою жизнь.

По результатам Gradus, 44% опрошенных украинцев привыкли планировать свою жизнь, тогда как 40% — не делают этого. При этом 40% при планировании рассчитывают на краткосрочную перспективу (день, неделя, месяц), несистематическое планирования отдельных вещей осуществляют 31% опрошенных, а планирование глобальных вещей в жизни, не привязываясь к времени — еще 20% респондентов.

Когда украинцы думают о будущем, они чаще испытывают: тревогу (32%), оптимизм (28%) и интерес (25%).

А самыми распространенными эмоциями, которые испытывали украинцы в последнее время стали: усталость (40%), напряженность (30%) и надежда (25%).

Исследование было проведено социологической компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 28-30 января 2021, размер выборки: 1 тыс. респондентов.

Gradus Research — исследовательская компания, специализирующаяся на социологических опросах с помощью специального мобильного приложения. Опросы проводятся с соблюдением стандартов социологии среди верифицированных респондентов панели Gradus.