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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Тривога, оптимізм та інтерес: що відчувають українці, думаючи про майбутнє

Понад половини українців відчувають втому щодня або кілька разів на тиждень. А ось, найпоширенішими емоціями серед українців є втома та напруженість. Про це свідчать результати дослідження компанією Gradus Research.

молоді люди

Дослідження українською дослідницькою компанією Gradus Research було проведено на початку року.

Його тема була щоденна втома, а метою – з’ясувати, чи вистачає українцям часу на відновлення сил, чи будують вони плани на життя та які емоції відчувають останнім часом.

Час для відпочинку та щоденна втома

Важливим чинником для нормального самопочуття  людини – є достатня кількість відпочинку.

Науково доведений факт: порушення сну та його нестача – це прямий шлях до стресів та тривожних станів. Згідно з дослідженням Gradus, майже половина (49%) опитаних респондентів нарікають на недостатність часу для відновлення своїх сил. Більш втомленими, згідно з опитуваннями, є жінки (55% проти 43% серед чоловіків) та люди, віком 25-34 (59%).

69% українців відчувають втому щодня або декілька разів на тиждень.

Скільки українців не планують своє майбутнє та що відчувають думаючи про нього

Плани на життя

Планування у житті звісно не гарантує, що все відбудеться, але, за словами психологів, відсутність планів є знаком того, що життя або тече випадково, або розгортається за планом інших людей. Тому, планування є фактором того, що у людини – позитивний настрій і бажання бути відповідальним за своє життя.

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За результатами Gradus, 44% опитаних українців звикли планувати своє життя, тоді як 40% – не роблять цього. При цьому 40% при плануванні розраховують на короткострокову перспективу (день, тиждень, місяць), несистематичне планування окремих речей здійснюють 31% опитаних, а планування глобальних речей в житті, не прив’язуючись до часу, – ще 20% респондентів.

Скільки українців не планують своє майбутнє та що відчувають думаючи про нього

Коли українці думають про майбутнє, вони найчастіше відчувають: тривогу (32%), оптимізм (28%) та інтерес (25%).

А найпоширенішими емоціями, які відчували українці останнім часом стали: втома (40%), напруженість (30%) та надія (25%).

Скільки українців не планують своє майбутнє та що відчувають думаючи про нього

Дослідження було проведене соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 29-30 січня 2021 року, розмір вибірки: 1 тис. респондентів.

Gradus Research – дослідницька компанія, що спеціалізується на соціологічних опитуваннях за допомогою спеціального мобільного додатку. Опитування проводяться з дотриманням стандартів соціології серед верифікованих респондентів панелі Gradus.

Фото: Depositphotos

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