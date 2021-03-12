Украина готова обсудить возобновление поездок в Израиль по зеленым паспортам — Зеленский

Украина готова рассмотреть инициативу возобновления поездок в Израиль по зеленым паспортам, которые сейчас получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

— Спасибо Беньмину Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против Covid-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. Зеленые паспорта могут возобновить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу, — написал президент в Twitter.

Grateful to @netanyahu for his willingness to help speed up #COVID19 vaccine supply. I wish the people of Israel good health. Green pass can resume ✈️ travel between ???????? & ????????. We’re ready to discuss this initiative. Welcome to the 30th anniversary of ???????? independence. pic.twitter.com/vKmUfqIn8z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2021

Со своей стороны Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание так называемых зеленых паспортов будет полезным для экономик обеих стран.

В то же время Владимир Зеленский отметил существенный прогресс, достигнутый правительством Израиля в вакцинации населения страны, и подчеркнул важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

Как вернуться из Израиля

Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил несколько авиарейсов в Киев. Вылететь можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Как вернуться из Израиля в Украину и список рейсов МАУ смотрите в нашем материале.