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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина готова обсудить возобновление поездок в Израиль по зеленым паспортам — Зеленский

Украина готова рассмотреть инициативу возобновления поездок в Израиль по зеленым паспортам, которые сейчас получают израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации от Covid-19.

володимир зеленський

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

— Спасибо Беньмину Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против Covid-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. Зеленые паспорта могут возобновить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу, — написал президент в Twitter.

Со своей стороны Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание так называемых зеленых паспортов будет полезным для экономик обеих стран.

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В то же время Владимир Зеленский отметил существенный прогресс, достигнутый правительством Израиля в вакцинации населения страны, и подчеркнул важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

Как вернуться из Израиля

Несмотря на карантин, действующий в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил несколько авиарейсов в Киев. Вылететь можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Как вернуться из Израиля в Украину и список рейсов МАУ смотрите в нашем материале.

Источник: Офис президента

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