Не одобрила только РФ: Украина, Франция и Германия разработали план мира для Донбасса

Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Но Россия отказалась его поддерживать.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, план предложили западные партнеры, а Украина его доработала. Также он заверил, что документ соответствует нормам международного права.

Разработанный план восстановления мира на Донбассе планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина пересмотрит пять сценариев реинтеграции Донбасса. Ответственные за это структуры и должностные лица уже получили указание пересмотреть их или, в случае необходимости, сделать в новой редакции поправки.

О пяти сценариях реинтеграции Донбасса заговорили еще в конце 2019 года. Один из них даже утвердили, но деталей документа не разглашали.