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Факты / Видео / Украина / Политика

Не одобрила только РФ: Украина, Франция и Германия разработали план мира для Донбасса

Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Но Россия отказалась его поддерживать.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, план предложили западные партнеры, а Украина его доработала. Также он заверил, что документ соответствует нормам международного права.

Разработанный план восстановления мира на Донбассе планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

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Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина пересмотрит пять сценариев реинтеграции Донбасса. Ответственные за это структуры и должностные лица уже получили указание пересмотреть их или, в случае необходимости, сделать в новой редакции поправки.

О пяти сценариях реинтеграции Донбасса заговорили еще в конце 2019 года. Один из них даже утвердили, но деталей документа не разглашали.

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