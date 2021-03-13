Росія не хоче миру, ми зайшли в глухий кут: Кравчук про ситуацію на Донбасі

Усі переговори, що стосуються перемир’я на Донбасі, зайшли в глухий кут ще у вересні минулого року.

Про це заявив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук.

Він також підтвердив, що наразі Росія не зацікавлена у встановленні миру на Сході України.

– Починаючи з вересня минулого року жодне питання не вирішене, а навпаки, навіть ті питання, які були порушені, не вирішені, за якими вже були домовленості. Вони заблоковані під виглядом нових пропозицій, механізмів, а насправді це лише відволікання від головного питання – врегулювання ситуації на Донбасі, – заявив очільник ТКГ.

Леонід Кравчук додав, що попри заперечення існування нового мирного плану щодо Донбасу російська сторона вивчає цей документ.

Натомість найманці Кремля продовжують виконувати накази керівництва, систематично порушуючи режим припинення вогню.

Також Леонід Кравчук виступив за приєднання США до процесу вирішення конфлікту на Донбасі.

– Переконаний, що США повинні брати участь у цьому питанні, тому що конфлікт на Донбасі – це не тільки українське і європейське питання, це питання можливого широкомасштабного конфлікту, якщо Росія не зупиниться в своїх апетитах, – додав він.

Загострення на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року.

Штаб операції Об’єднаних сил щоденно повідомляє про провокації бойовиків: поранення та бойові втрати серед українських військовослужбовців фіксуються все частіше.

13 березня під Мар’їнкою загинув український військовий, ще одного солдата поранили неподалік Південного.

За минулу добу було зафіксовано 14 порушень режим припинення вогню.