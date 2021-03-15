Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. Эта дата была установлена в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Тогда он сформулировал четыре главных права потребителя:

право на безопасность;

право на качество товаров и услуг;

право на достоверную информацию о них;

право защищать свои потребительские претензии в суде.

В 1983 году 15 марта было закреплено в международном календаре праздничных дат.

В Украине права потребителей регулируются и защищаются соответствующим законодательством.

Пять прав потребителей, о которых мало кто помнит, собрали Факты ICTV.

Потребитель имеет право:

1. на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного вследствие дефекта продукции;

2. заменить товар ненадлежащего качества на такой же или аналогичный, если он есть в наличии у продавца.

Чтобы доказать, что он был ненадлежащего качества продавец (за свой счет) должен организовать экспертизу в трехдневный срок со дня получения от потребителя письменного согласия на это действие;

3. обратиться в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав;

4. на необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию на государственном языке о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, производителе;

5. отказаться от договора о выполнении работ (оказании услуг) и требовать возмещения убытков. Это можно сделать, если исполнитель своевременно не приступил к выполнению обязательств по договору или выполняет работу настолько медленно, что закончить ее в определенный срок становится невозможным.

Если же вы приобрели товар, но увидели, что он испорченный уже дома, то возместить деньги все равно можно.

Как вернуть некачественный продукт, куда нужно обращаться и какие документы необходимо иметь — читайте в нашем материале.