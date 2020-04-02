Пандемия коронавируса скорректировала планы на весенние уик-энды и отпуска украинцев. А часть граждан даже потеряли деньги из-за отмены рейса или сгорания брони отеля.

Что делать в таком случае и есть ли возможность вернуть деньги?

По словам юриста Ивана Либермана, шанс есть. Существует такое понятие, как форс-мажор, и к нему могут апеллировать украинцы. Есть четкий механизм возврата средств в случае непредвиденной ситуации.

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Как вернуть деньги?

Шаг 1

Надо написать заявление в Торгово-промышленную палату Украины о том, чтобы она выдала справку по месту требования для физлица о том, что в определенный период времени на территории Украины был форс-мажор.

Шаг 2

Написать досудебную претензию ко всем тем, кто должен вернуть средства: к авиакомпании, гостинице, посредникам. В ней описывается, что человек хочет вернуть, в связи с чем. Сюда же крепится справка с Торгово-промышленной палаты.

— Можно подавать в суд по месту нахождения ответчика. Например, это иностранная авиакомпания. Второй вариант — обратиться в суд по месту нахождения истца, — говорит юрист Иван Либерман.

После обращения в суд есть два варианта развития событий. Шансы выиграть процесс — 50 на 50.

— Поскольку эта пандемия не только в Украине, но и в других странах, каждая организация может обратиться к своим Торгово-промышленным палатам или подобным органам. К тому же в сделках может быть пункт о форс-мажоре, но также там может быть уточнение, что компания может на него не отвечать, — дополняет юрист.

Однако большинство компаний дорожат своим имиджем, и это может помочь украинцам, которые потеряли деньги.

— Здесь важную роль играют СМИ. Они являются вторыми судьями. Компании боятся огласки и формирования негативного имиджа. Поэтому они будут вынуждены вернуть средства, — подводит итог эксперт.

Напомним, раньше мы писали, что, по информации Торгово-промышленной палаты Украины, отечественные компании начали списывать свои проблемы на форс-мажор из-за карантина.