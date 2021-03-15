АСС и ЕБА просят Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы

Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация просят парламент поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы.

В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в странах Евросоюза ставки акцизов на табачные изделия для электрического нагрева ниже, чем на сигареты.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины — Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей обратились в Верховную Раду относительно необходимости ввести постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

— Законом Украины №466-ІX с января этого года ставка акциза на ТИЭНы были повышена на 320%. По оценкам экспертов компаний-членов Палаты, такое резкое повышение может привести к негативным последствиям для государственного бюджета и экономики в целом из-за роста уровня нелегального рынка данной продукции. И об этом неоднократно говорила Палата, — заявил в официальном письме президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

С ним соглашается и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

— По предварительным оценкам экспертов Ассоциации, если не пересмотреть нормы действующей редакции Налогового кодекса Украины, легальный рынок ТИЭНов может существенно уменьшиться.

Это приведет к недополучению бюджетом запланированных доходов от акцизного налога на ТИЭНы, — прогнозирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей просят парламент поддержать поправку №55 к законопроекту №4278 относительно постепенного повышения акциза на ТИЭНы — на 200% в 2021 году и на 30% ежегодно с 2022-го по 2025 год.

— Упомянутое постепенное повышение акциза будет способствовать умеренной акцизной политике и инвестиционной привлекательности Украины, — уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По мнению президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, предложенный в поправке №55 подход в большей степени соответствует законодательству и практике Европейского Союза.

— Постепенное повышение ставок налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011/ 64/ЕС от 21 июня 2011 года о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия, — объясняет Андрей Гундер.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭНы ниже, чем акциз на сигареты.

— Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТИЭНов. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭНы не является одинаковым, — заявила Анна Деревянко.

В ведущих бизнес-ассоциациях Украины отмечают, что принятие поправки №55 позволит сохранить прогнозируемые условия налогообложения, защитить легальный рынок ТИЭНов, что обеспечит постепенное увеличение бюджетных поступлений, защиту существующих и привлечение новых инвестиций в экономику Украины.

Ранее Федерация работодателей поддержала решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по поводу постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭНы. По расчетам экспертов Федерации работодателей, постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.

Уменьшение налога на аграрную продукцию

В Украине уменьшился налог на добавленную стоимость для некоторых видов аграрной продукции. Соответствующий законопроект в феврале подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ставка НДС на поставку и вывоз определенной продукции уменьшилась с 20% до 14%.