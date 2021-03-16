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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Локдаун в Украине: Степанов назвал главное условие для введения

Локдаун в Украине введут тогда, когда 50-60% областей Украины перейдут в красную зону епидопасности.

Локдаун в Украине: Степанов назвал главное условие для введения

– Пока мы будем двигаться по той стратегии, когда адаптивный карантин вводится в отдельных областях. Если более 50-70% областей перейдут к красному уровню епидопасности, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны, – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

Пока, по его словам, динамика распространения коронавируса в Украине движется от западных областей.

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