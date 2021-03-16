Локдаун в Украине введут тогда, когда 50-60% областей Украины перейдут в красную зону епидопасности.

– Пока мы будем двигаться по той стратегии, когда адаптивный карантин вводится в отдельных областях. Если более 50-70% областей перейдут к красному уровню епидопасности, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны, – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

Пока, по его словам, динамика распространения коронавируса в Украине движется от западных областей.