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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Локдаун в Україні: Степанов назвав головну умову для запровадження

Локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей України перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

Локдаун в Україні: Степанов назвав головну умову для запровадження

– Поки ми будемо рухатися за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях. Якщо понад 50-70% областей перейдуть до червоного рівня епіднебезпеки, тоді  будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни, – повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

Поки що, за його словами, динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей.

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