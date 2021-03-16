Локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей України перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

– Поки ми будемо рухатися за тією стратегією, коли адаптивний карантин запроваджується в окремих областях. Якщо понад 50-70% областей перейдуть до червоного рівня епіднебезпеки, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни, – повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

Поки що, за його словами, динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей.