Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном вопросы обороны и пригласил его на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

– Спасибо премьер-министру Швеции Стефану Левену за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за принятие реформ Украины. Обсудили вопросы углубления оборонного взаимодействия и украинского-шведского сотрудничества в различных сферах. Добро пожаловать на 30-летие независимости Украины. Здоровья вам и шведам, – написал Зеленский в Twitter.

Thank you @SwedishPM for supporting ???????? sovereignty & territorial integrity and praising Ukraine’s reforms. Discussed the deepening of defense interaction & ????????????????cooperation in various areas. Welcome to the 30th anniversary of ???????? independence. Sound health to you & Swedish people pic.twitter.com/ylG0bWQSRI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Идеи празднования 30-летия независимости Украины

24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости Украины, украинцы увидят 27 парадных расчетов, из которых 19 будут формировать представители Вооруженных Сил Украины, еще восемь – другие представители сектора безопасности и обороны. Они должны пройти новым строевым шагом.

Также организаторы хотят провести речной военный парад на Днепре. Подробнее об идеях празднования 30-летия независимости Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский