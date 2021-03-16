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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Здоровья вам и шведам: Зеленский пригласил премьер-министра Швеции на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном вопросы обороны и пригласил его на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Зеленський_Стефан Левен_Швеція

– Спасибо премьер-министру Швеции Стефану Левену за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за принятие реформ Украины. Обсудили вопросы углубления оборонного взаимодействия и украинского-шведского сотрудничества в различных сферах. Добро пожаловать на 30-летие независимости Украины. Здоровья вам и шведам, – написал Зеленский в Twitter.

Идеи празднования 30-летия независимости Украины

24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости Украины, украинцы увидят 27 парадных расчетов, из которых 19 будут формировать представители Вооруженных Сил Украины, еще восемь – другие представители сектора безопасности и обороны. Они должны пройти новым строевым шагом.

Также организаторы хотят провести речной военный парад на Днепре. Подробнее об идеях празднования 30-летия независимости Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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