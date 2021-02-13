К параду в День независимости Украины планируют привлечь 4 тыс. участников, оркестр из 1 тыс. музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более полусотни летательных аппаратов.

По предварительному замыслу, 24 августа украинцы увидят 27 парадных расчетов, из которых 19 будут формировать представители Вооруженных Сил Украины, еще восемь – другие представители сектора безопасности и обороны. Они должны пройти новым строевым шагом.

Минобороны продемонстрирует новейшие разработки – реактивную систему залпового огня Вильха, Нептун, оперативно-тактическое ракетное оружие Гром и т.п., а также беспилотник Байрактар.

На Михайловской площади Киева развернут выставку военной техники и вооружения ВСУ.

Над Крещатиком пролетит воздушная колонна, а также пройдут конное и кинологическое подразделения.

В Одессе демонстрационные мероприятия проведут Военно-морские силы. На праздник пригласят представителей флотов государств-партнеров.

А в Киеве хотят провести речной военный парад на Днепре.

На нынешний парад планируют пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Подготовку и тренировки к параду подразделения Вооруженных Сил Украины начнут уже в конце февраля.

Сюрприз ко Дню независимости 2021

7 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство готовит сюрприз ко Дню независимости 2021.

В Украину привезут кое-что, что есть за рубежом. Если сюрприз удастся, говорит Кулеба, то будет считать, что не зря был министром именно в год 30-й годовщины независимости страны.