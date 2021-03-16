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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Здоров’я вам і шведам: Зеленський запросив прем’єр-міністра Швеції на День незалежності

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном питання оборони та запросив його на святкування 30-ї річниці незалежності України.

Зеленський_Стефан Левен_Швеція

– Дякую прем’єр-міністру Швеції Стефану Левену за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за схвалення реформ України. Обговорили питання поглиблення оборонної взаємодії та українсько-шведського співробітництва в різних сферах. Ласкаво просимо на 30-річчя незалежності України. Здоров’я вам і шведам, – написав Зеленський у Twitter.

Ідеї святкування 30-річчя незалежності України

24 серпня 2021 року, у день 30-річчя незалежності України, українці побачать 27 парадних розрахунків, із яких 19 формуватимуть представники Збройних Сил України, ще вісім –  інші представники сектору безпеки та оборони. Вони мають пройти новим стройовим кроком.

Також організатори хочуть провести річковий військовий парад на Дніпрі. Детальніше про ідеї святкування 30-річчя незалежності України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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