Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном питання оборони та запросив його на святкування 30-ї річниці незалежності України.

– Дякую прем’єр-міністру Швеції Стефану Левену за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за схвалення реформ України. Обговорили питання поглиблення оборонної взаємодії та українсько-шведського співробітництва в різних сферах. Ласкаво просимо на 30-річчя незалежності України. Здоров’я вам і шведам, – написав Зеленський у Twitter.

Thank you @SwedishPM for supporting ???????? sovereignty & territorial integrity and praising Ukraine’s reforms. Discussed the deepening of defense interaction & ????????????????cooperation in various areas. Welcome to the 30th anniversary of ???????? independence. Sound health to you & Swedish people pic.twitter.com/ylG0bWQSRI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Ідеї святкування 30-річчя незалежності України

24 серпня 2021 року, у день 30-річчя незалежності України, українці побачать 27 парадних розрахунків, із яких 19 формуватимуть представники Збройних Сил України, ще вісім – інші представники сектору безпеки та оборони. Вони мають пройти новим стройовим кроком.

Також організатори хочуть провести річковий військовий парад на Дніпрі. Детальніше про ідеї святкування 30-річчя незалежності України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський