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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

4 области – в красной зоне, 9 – в оранжевой: какая ситуация с Covid-19 в Украине

По состоянию на 16 марта 2021 года уже в девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

карантин в Україні

Они попали в оранжевую зону карантина, говорится в отчете Минздрава.

При этом пока в красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области, а также Киев.

Остальные регионы — пока в желтой зоне.

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Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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