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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Члены НАТО поддерживают вступление в Альянс Украины и Грузии

Члены НАТО поддерживают вступление в Альянс Украины и Грузии. Об этом говорится в отчете генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за 2020 год. В документе указано, что Украина является одной из наиболее пострадавших стран, входящих в партнерство организации.

єнс столтенберг

В отчете также говорится о том, что несмотря на пандемию коронавируса, НАТО не прекратило помогать Украине. В частности в 2020 году было инвестировано в 16 программ.

В прошлом году Альянс выделил средства для поддержки законодательства по разведке, реформ в сфере обороны, тренировки военных, разработки стратегии национальной безопасности, создания и развития Министерства ветеранов и тому подобное.

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Кроме того, в отчете Североатлантического альянса говорится также о Российской Федерации. НАТО выразили обеспокоенность по поводу ядерного потенциала и действий России против Украины, Сирии и Ливии.

— НАТО использует двойной подход к России: оборона и диалог.

Тренировка ВМС Украины с НАТО

Накануне украинские моряки провели тренировку с противоминной группой НАТО в Черном море. В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО.

Совместно с иностранными партнерами ВМС Украины отрабатывали использование сигналов, маневрирования, передачу грузов на ходу и тому подобное.

Источник: НАТО

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