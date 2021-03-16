ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО — ФОТО

ВМС Украины провели совместную с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 тренировку в акватории Черного моря.

Цель тренировки типа PASSEX — отработка взаимодействия тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Испании.

В Черном море моряки отрабатывали навыки передачи грузов на ходу, тактического маневрирования, использования международной системы сигналов, отражения средств воздушного нападения противника и провели корабельно-боевое обучение по проводке за тралами.







ВМС Украины провели тренировку с морской противоминной группой НАТО / 2 фотографии

Это уже вторые за 2021 год учения украинских моряков с кораблями Альянса.

Британские катера для Украины

Великобритания спроектирует боевые ракетные катера специально для ВМС Украины.

Суда будут иметь артиллерийские системы и ракеты малой или большой дальности, а также смогут развивать скорость до 40 узлов, сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

Источник: Армияинформ

Фото: Армияинформ