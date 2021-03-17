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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Члени НАТО підтримують вступ до Альянсу України та Грузії

Члени НАТО підтримають вступ до Альянсу України та Грузії. Про це йдеться у звіті генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга за 2020 рік. У документі вказано, що Україна є однією з найбільш постраждалих країн, що входять до партнерства організації.

єнс столтенберг

У звіті також йдеться про те, що попри пандемію коронавірусу НАТО не припинило допомагати Україні. Зокрема у 2020 році було інвестовано у 16 програм.

Минулого року Альянс виділив кошти для підтримки законодавства щодо розвідки, реформ у сфері оборони, тренування військових, розробки стратегії національної безпеки, створення та розвиток Міністерства ветеранів тощо.

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Крім того, у звіті Північноатлантичного альянсу йдеться також про Російську Федерацію. Члени НАТО висловили стурбованість щодо ядерного потенціалу та дій Росії проти України, Сирії та Лівії.

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Тренування ВМС України з НАТО

Напередодні українські моряки провели тренування з протимінною групою НАТО у Чорному морі. У порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО.

Спільно з іноземними партнерами ВМС України відпрацьовували використання сигналів, маневрування, передання вантажів на ходу тощо.

Джерело: НАТО 

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