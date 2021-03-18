Темпы вакцинации, которые сейчас фиксируют в Украине, являются безрезультатными. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, нужно ежедневно вакцинировать минимум 100 тыс. человек. Об этом заявил Сергей Комиссаренко — украинский ученый и глава Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО в эфире одного из телеканалов.

— Нам нужны такие темпы иммунизации, чтобы предотвратить распространение коронавируса, которые составляют не менее 100 тыс. в сутки. Это должно быть задачей №1 для системы здравоохранения и руководства страны.

Ученый привел пример других стран, в частности США, где ежедневно вакцинируют около двух млн граждан. Также он добавил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в конце апреля — начале мая.

Сергей Комиссаренко подчеркнул, что иммунный ответ на введение препарата более мощный, чем перенос заболевания. То есть прививки являются более эффективными, чем антитела, которые вырабатывает организм после болезни. Также ученый добавил, что люди, которые перенесли болезнь, имеют больший риск повторного заражения.

— У людей, которые очень легко перенесли болезнь, иммунный ответ слабее. Поэтому они имеют больше шансов быть инфицированным второй раз.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки получают медицинские работники и военные.

По состоянию на 18 марта уже 62 083 украинцев вакцинировались от коронавируса. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сергей Комиссаренко