Темпи вакцинації, які наразі фіксують в Україні, є безрезультативними. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, потрібно щоденно вакцинувати мінімум 100 тис. осіб. Про це заявив Сергій Комісаренко – український науковець та очільник Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО в ефірі одного з телеканалів.

– Нам потрібні такі темпи імунізації, щоб запобігти поширенню коронавірусу, які становлять не менше 100 тис. на добу. Це повинно бути завданням №1 для системи охорони здоров’я та керівництва країни.

Науковець навів приклад інших країн, зокрема США, де щоденно вакцинують близько два млн громадян. Також він додав, що пік захворюваності на коронавірус настане наприкінці квітня – на початку травня.

Сергій Комісаренко підкреслив, що імунна відповідь на введення препарату більш потужна, ніж перенесення захворювання. Тобто щеплення є ефективнішим за антитіла, які виробляє організм після хвороби. Також науковець додав, що люди, які перенесли хворобу, мають більший ризик повторного зараження.

– У людей, які дуже легко перенесли хворобу, імунна відповідь слабкіша. Тому вони мають більше шансів бути інфікованим подвійно.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення отримують медичні працівники та військові.

Станом на 18 березня уже 62 083 українців вакцинувалися від коронавірусу. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Комісаренко