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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный

На Донбассе недалеко от населенного пункта Южное в результате прицельного обстрела украинских позиций погиб военный.

Донбас, ООС

Украинский воин получил огнестрельное пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ.

Блокирование КПВВ

По состоянию на 18 марта оккупанты продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения. Фактический пропуск граждан осуществляется только на КПВВ Станица Луганская.

Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда Счастье, Золотое, Гнутово, Майорское, Марьинка и Новотроицкое. Подробнее о блокировании КПВВ читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОТУ Север

Фото: Штаб ООС

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