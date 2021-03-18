Окупанти блокують роботу КПВВ, працює лише Станиця Луганська – штаб ООС

Окупанти продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, фактичний пропуск громадян здійснюється лише на КПВВ Станиця Луганська.

Про це повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

– В районі ООС усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкриті, – йдеться в повідомленні.

Водночас, за розпорядженням командувача Об’єднаних сил, щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – Станиця Луганська.

– Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду Щастя, Золоте, Гнутове, Майорське, Мар’їнка і Новотроїцьке.

У контрольованих Україною пунктах продовжують діяти карантинні обмеження.

Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Процес розмінування на Донбасі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі запропонувала почати процес гуманітарного розмінування на Донбасі напередодні Великодніх свят.

Заступник голови делегації Олексій Резніков закликав насамперед розмінувати ділянки, на яких є кладовища, об’єкти водо-, газо- та електропостачання.