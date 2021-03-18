На Донбасі неподалік населеного пункту Південне внаслідок прицільного обстрілу українських позицій загинув військовий.

Український воїн отримав вогнепальне кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Блокування КПВВ

Станом на 18 березня окупанти продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування. Фактичний пропуск громадян здійснюється лише на КПВВ Станиця Луганська.

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду Щастя, Золоте, Гнутове, Майорське, Мар’їнка і Новотроїцьке. Детальніше про блокування КПВВ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОТУ Північ

Фото: Штаб ООС