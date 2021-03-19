Карантин в Украине: в ряде городов проходят митинги проти локдауна (ФОТО)

В нескольких украинских городах 19 марта проходят митинги против усиления карантинных ограничения. Главная причина — бизнесу будет сложно пережить очередной локдаун.

В Киеве митинг проходил под стенами КГГА. Активисты против жесткого карантина с 20 марта.















Усиление карантина в Украине: Киев и еще два города протестуют против ограничений / 4 фотографии

Также митинги проходят и в Полтаве под ОГА. У стен администрации дежурят уже полсотни демонстрантов. К ним присоединились жители и из других населенных пунктов области.

Протестуют против карантинных ограничений и в Черкассах.

Предприниматели вышли, чтобы показать, что они существуют и хотят, чтобы государство с ними считалось, потому что, если снова ведут ограничения, мелкий бизнес погибнет. В прошлом году также весной был введен карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов, — рассказала глава Черкасского городского профсоюза предпринимателей Ольга Ракова.

Во Львове планируют 19 марта пикетировать Ратушу, где уже начал действовать жесткий карантин. На акцию ожидают более тысячи участников.

Карантин в Украине

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса.

Самый большой всплеск заболевших наблюдался в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Он продлился с января до начала марта.

С момента, как в Украине снова ввели адаптивный карантин, то большая часть страны пребывает в оранжевой зоне. Также ряд регионов уже перешагнул в красную зону, в частности Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

Локдаун уже объявили во Львов с 19 марта. Там не стали дожидаться красной зоны, чтобы ввести новый ограничения.

18 марта Киев отнесли к красной зоне и ввели жесткий карантин.

Фото: PavlovskyNews, Суспільне