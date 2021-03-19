Посилення карантину в Україні: Київ та ще два міста протестують проти обмежень

У кількох українських містах 19 березня проходять мітинги проти посилення карантинних обмежень. Головна причина – бізнесу буде складно пережити черговий локдаун.

У Києві мітинг проходив під стінами КМДА. Активісти проти на жорсткого карантину з 20 березня.

Також мітинги проходять і в Полтаві під ОДА. Біля стін адміністрації чергують вже півсотні демонстрантів. До них приєдналися жителі і з інших населених пунктів області.

Протестують проти карантинних обмежень і в Черкасах.

Підприємці вийшли, щоб показати, що вони існують і хочуть, щоб держава до них прислухалася, тому що, якщо знову ведуть обмеження, дрібний бізнес загине. Минулого року також навесні був введений карантин, під час якого підприємці зазнали величезних збитків. Держава їх не підтримала, а також вимагала сплату податків, – розповіла глава Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова.

У Львові, де вже почав діяти жорсткий карантин, планують 19 березня пікетувати Ратушу. На акцію планує прийти понад тисяча учасників.