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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Рада не поддержала отмену перехода на летнее время

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине, которым должна была отменить переход на летнее время. За проголосовали только 212 народных депутатов.

переведення годинника

Хотя накануне соответствующий законопроект одобрил парламентский Комитет по вопросам экономического развития.

Теперь законопроект отправили на доработку. Если его не успеют повторно рассмотреть во втором чтении и опубликовать до 28 марта, то украинцы в конце месяца таки переведут стрелки часов и перейдут на летнее время.

В то же время авторы документа предлагали, чтобы в Украине не переводили часы дважды в год — осенью и весной. Поскольку закон предлагает установить единое время на всей территории Украины: Всемирное координированное время плюс 2:00 (UTC + 2).

Закон Про обчислення часу в Україні by Віта Гірко on Scribd

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Сейчас украинцы переводят стрелки часов дважды в год — на летнее время в конце марта и на зимнее — в конце октября.

Однако первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который является инициатором законопроекта, призвал отменить переход на летнее время, поскольку польза от таких действий не доказана.

В целом стрелки часов переводят в более чем 70 странах мира. В марте 2019 года Европарламент также поддержал отмену перехода на летнее время. Но в Европейском Союзе пока не могут прийти к согласию в вопросе, какое время оставлять — зимнее или летнее.

Фото: Depositphotos

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