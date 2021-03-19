Верховна Рада не змогла ухвалити у другому читанні законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні, яким мала скасувати перехід на літній час. За проголосували тільки 212 народних депутатів.

Хоча напередодні відповідний законопроект схвалив також парламентський Комітет з питань економічного розвитку.

Тепер законопроект відправили на доопрацювання. Якщо його не встигнуть повторно розглянути у другому читанні і опублікувати до 28 березня, то українці в кінці місяця таки переведуть стрілки годинників і перейдуть на літній час.

Водночас автори документу пропонували, щоб в Україні не переводитили годинники двічі на рік – восени та навесні. Оскільки закон пронує встановити єдиний час на всій території України: Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).

Закон Про обчислення часу в Україні by Віта Гірко on Scribd

Наразі українці переводять стрілки годинників двічі на рік – на літній час в кінці березня і на зимовий – в кінці жовтня.

Однак перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який є ініціатором законопроекту, закликав скасувати перехід на літній час, оскільки користь від таких дій не доведена.

Загалом стрілки годинників переводять у понад 70-ти країнах світу. У березні 2019 року Європарламент також підтримав скасування переходу на літній час. Але у Європейському Союзі поки не можуть дійти згоди в питанні, який час залишати – зимовий чи літній.