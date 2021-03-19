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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Хмельницком с 22 марта усиливают карантин – список ограничений

Комиссия ТЭБ и ЧС Хмельницкого горсовета принял решение о введении в городе локдауна с понедельника, 22 апреля.

карантин

Что запрещается на территории Хмельницкого:

  • проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;
  • посещение учреждений культуры, проведение культурных массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, музеев, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, и кинотеатров (при условии заполненности на 50%);
  • ограничен прием граждан структурными подразделениями местной власти, кроме предоставления неотложных услуг населению;
  • обучение в школах и работа кружков переводится в дистанционный режим.

В то же время детские сады продолжат работают в обычном режиме.

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По состоянию на 19 марта Хмельницкая область находится в оранжевой карантинной зоне.

В обновленном перечне Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская и Черкасская области также в оранжевой.

В красной — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Киев. Все остальные — в желтой.

Источник: Хмельницька міськрада

Фото: Depositphotos

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