Комиссия ТЭБ и ЧС Хмельницкого горсовета принял решение о введении в городе локдауна с понедельника, 22 апреля.

Что запрещается на территории Хмельницкого:

проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

посещение учреждений культуры, проведение культурных массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, музеев, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, и кинотеатров (при условии заполненности на 50%);

ограничен прием граждан структурными подразделениями местной власти, кроме предоставления неотложных услуг населению;

обучение в школах и работа кружков переводится в дистанционный режим.

В то же время детские сады продолжат работают в обычном режиме.

По состоянию на 19 марта Хмельницкая область находится в оранжевой карантинной зоне.

В обновленном перечне Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская и Черкасская области также в оранжевой.

В красной — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Киев. Все остальные — в желтой.

Источник: Хмельницька міськрада