Комісія ТЕБ та НС Хмельницької міськради ухвалила рішення щодо запровадження у місті локдауну з понеділка, 22 квітня.

Що забороняється на території Хмельницького:

проведення масових заходів, окрім тих, які необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних спортивних заходів та матчів без глядачів;

відвідування закладів культури, проведення культурних масових заходів, окрім автоконцертів, автокінотеатрів, музеїв, суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, та кінотеатрів (за умови заповненості на 50%);

обмежено прийом громадян структурними підрозділами місцевої влади, крім надання невідкладних послуг населенню;

навчання у школах та робота гуртків переводиться у дистанційний режим.

Водночас дитячі садки продовжать працювати у звичному режимі.

Станом на 19 березня Хмельницька область перебуває у помаранчевій карантинній зоні.

В оновленому переліку Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська та Черкаська області також у помаранчевій.

У червоній – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, а також Київ. Всі інші – у жовтій.

Джерело: Хмельницька міськрада