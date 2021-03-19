PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Хмельницькому з 22 березня посилюють карантин – перелік обмежень

Комісія ТЕБ та НС Хмельницької міськради ухвалила рішення щодо запровадження у місті локдауну з понеділка, 22 квітня.

карантин

Що забороняється на території Хмельницького:

  • проведення масових заходів, окрім тих, які необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних спортивних заходів та матчів без глядачів;
  • відвідування закладів культури, проведення культурних масових заходів, окрім автоконцертів, автокінотеатрів, музеїв, суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, та кінотеатрів (за умови заповненості на 50%);
  • обмежено прийом громадян структурними підрозділами місцевої влади, крім надання невідкладних послуг населенню;
  • навчання у школах та робота гуртків переводиться у дистанційний режим.

Водночас дитячі садки продовжать працювати у звичному режимі.

Читайте
Київ "почервонів", Рада на карантині та дефіцит вакцин у ЄС: коронавірус 19 березня

Станом на 19 березня Хмельницька область перебуває у помаранчевій карантинній зоні.

В оновленому переліку Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська та Черкаська області також у помаранчевій.

У червоній – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, а також Київ. Всі інші – у жовтій.

Джерело: Хмельницька міськрада

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка