Новосозданный негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника является полноценным вузом с преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, а также правом выдачи дипломов государственного образца.

Об этом сообщает пресс-служба группы Метинвест, которая и учредила университет в июне 2020 года.

В новом вузе создадут научно-образовательный комплекс, который будет включать среднее образование с техническим уклоном, специальное предвысшее образование (младший бакалавр), высшее образование (бакалавр и магистр), второе высшее образование и повышение квалификации.

В перспективе планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью.

Университет Метинвест Политехника открыт для всех молодых людей, которые хотят получить инженерно-технические профессии, а также для сотрудников Метинвеста, желающих повысить квалификацию.

Вуз будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, экологии, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горному делу.

Университет получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям Металлургия, Металловедение, Компьютерные науки, Экономика, Охрана труда и Горное дело. Слушатели соответствующих курсов получат сертификаты государственного образца.

В пресс-службе отметили, что первыми слушателями стали сотрудники Метинвеста, которые уже повышают уровень знаний по специальностям Металлургия, Охрана труда и промышленная безопасность и Горное дело.

Первый набор 200 студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Поступать в вуз могут выпускники школы для получения высшего образования. Обучение длится от 3 до 5,5 лет.

— Университет получает лицензии только на актуальные и перспективные технические специальности. Учебные программы разрабатываются с учетом современных требований бизнеса и лучших мировых практик. Над ними работают 11 докторов и 18 кандидатов наук. В разработке программ участвует Европейское сообщество по охране труда (ESOSH). Обучение строится по принципу дуального образования: с третьего курса теоретические знания подкрепляются практическими занятиями и стажировкой на предприятиях Метинвеста, — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в других действующих украинских вузах новой техники для отработки практических навыков студентов нет.

Кроме того, в университете созданы ультрасовременные лаборатории, для чего вуз заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo.

IT-инфраструктуру Метинвест Политехника разрабатывает Microsoft. Компания уже поддержала создание системы онлайн-обучения по программам повышения квалификации.

Для создания новых обучающих технологий используются самые последние наработки Microsoft в области образовательных программ. Университет также получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В Мариуполе для Метинвест Политехника и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацуура.

Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали Метинвеста.

Благодаря строительству нового вуза в Мариуполе будет облагорожен городской сад.

Город также получит современный реконструированный стадион Азовец.

— Создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей. Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия, — прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Ректор Технического университета Метинвест Политехника Александр Поважный добавил, что учебные программы вуза будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса.

— Мы привлекаем в вуз лучших украинских и зарубежных лекторов, а также самые современные цифровые технологии. Использование дуального образования позволит студентам получать практические знания, а предприятиям – адаптированных и высококлассных специалистов. Уверен, что для многих студентов новый университет станет трамплином к профессиональному становлению, успешной карьере и финансовому благополучию, — подытожил Поважный.

Источник: UAProm