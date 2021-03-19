Новостворений недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка є повноцінним ВНЗ з викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, а також правом видачі дипломів державного зразка.

Про це повідомляє прес-служба групи Метінвест, яка і заснувала університет у червні 2020 року.

У новому виші створять науково-освітній комплекс, який включатиме середню освіту з технічним нахилом, спеціальну передвищу освіту (молодший бакалавр), вищу освіту (бакалавр і магістр), другу вищу освіту і підвищення кваліфікації.

У перспективі планується створення науково-виробничого центру, який буде займатися науковою, інноваційною та міжнародною діяльністю.

Університет Метінвест Політехніка відкритий для всіх молодих людей, які хочуть отримати інженерно-технічні професії, а також для співробітників Метінвесту, які бажають підвищити кваліфікацію.

Виш готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп’ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, економіки, екології, хімічних технологій та інженерії, архітектури і цивільної інженерії, охорони праці та гірничої справи.

Університет отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями Металургія, Металознавство, Комп’ютерні науки, Економіка, Охорона праці і Гірнича справа. Слухачі відповідних курсів отримають сертифікати державного зразка.

У прес-службі відзначили, що першими слухачами стали співробітники Метінвесту, які вже підвищують рівень знань за спеціальностями Металургія, Охорона праці і промислова безпека і Гірнича справа.

Перший набір 200 студентів бакалаврату планується в 2022 році. Вступати до вишу можуть випускники школи для здобуття вищої освіти. Навчання триває від 3 до 5,5 років.

– Університет отримує ліцензії тільки на актуальні та перспективні технічні спеціальності. Навчальні програми розробляються з урахуванням сучасних вимог бізнесу і найкращих світових практик. Над ними працюють 11 докторів і 18 кандидатів наук. У розробці програм бере участь Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH). Навчання будується за принципом дуальної освіти: з третього курсу теоретичні знання підкріплюються практичними заняттями і стажуванням на підприємствах Метінвесту, – сказано в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в інших діючих українських вишах нової техніки для відпрацювання практичних навичок студентів немає.

Крім того, в університеті створені ультрасучасні лабораторії, для чого виш уклав меморандуми з провідними виробниками технологій і обладнання – міжнародними корпораціями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine і Festo.

IT-інфраструктуру Метінвест Політехніка розробляє Microsoft. Компанія вже підтримала створення системи онлайн-навчання за програмами підвищення кваліфікації.

Для створення нових навчальних технологій використовуються найостанніші напрацювання Microsoft в області освітніх програм. Університет також отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.

У Маріуполі для Метінвест Політехніка та його студентів побудують навчальний корпус і кампус за дизайн-проектом нідерландського бюро MASA Architects архітектора Хірокі Мацуура.

Корпус університету буде побудований за найсучаснішими технологіями зі сталі Метінвесту.

Завдяки будівництву нового вишу в Маріуполі буде облагороджений міський сад.

Місто також отримає сучасний реконструйований стадіон Азовець.

– Створення сучасного і високотехнологічного університету міжнародного рівня в цьому році символічне як для України, що відзначає 30-річчя незалежності, так і для групи Метінвест, що відзначає 15-річний ювілей. Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни в якості її найбільшої гірничо-металургійної компанії. Ми зацікавлені в тому, щоб і на наших підприємствах, і в усій українській промисловості працювали висококласні фахівці. І віримо, що доступність освіти та її вихід на новий рівень залучать у галузь молодь, яка захоче вчитися інженерних професій і будувати кар’єру в Україні. А ми створимо для цього всі умови, – прокоментував генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

Ректор Технічного університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний додав, що навчальні програми ВНЗ будуть орієнтовані на конкретні запити українського бізнесу.

– Ми залучаємо до вишу найкращих українських і зарубіжних лекторів, а також найсучасніші цифрові технології. Використання дуальної освіти дозволить студентам отримувати практичні знання, а підприємствам – адаптованих і висококласних фахівців. Упевнений, що для багатьох студентів новий університет стане трампліном до професійного становлення, успішної кар’єри і фінансового благополуччя, – підсумував Поважний.

Джерело: UAProm