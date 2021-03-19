Станом на ранок 19 березня у Києві за добу виявили 1 210 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 151 133 людини.

За добу зафіксували 24 летальних випадки від вірусу (загалом 3 015 людей померли).

381 киянин зміг подолати коронавірус, за весь час пандемії 100 804 людини одужали від страшного захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: