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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Указ юридически ничтожен: Украина ответила России на решение по Крыму

Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурации саммита в этом году.

Oleg Nikolenko речник мзс

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии одному из изданий.

— Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма подвергается российской политике притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает делать Крым пророссийским, — отметил спикер.

По его словам, указ Президента Российской Федерации №201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушены права законных владельцев на земельные участки восстановят.

Он добавил, Россия продолжает пренебрегать основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.

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С 20 марта 2021 года вступил в силу указ оккупационной власти России, запретил “иностранным гражданам” владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма — прибрежных и прилегающих к материковой Украине.

С точки зрения российского законодательства граждане Украины на оккупированном полуострове также попадают в эту категорию. Они не смогут владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке.

Фото: Олег Николенко

Источник: Радио Свобода

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