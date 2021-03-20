Украинцам запретили владеть землей в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму запретили иностранным гражданам владеть землей, также речь идет об украинцах. В силу вступил указ оккупационных властей.

По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тыс. участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.

Иностранные граждане не смогу владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Гитанас Науседа о Крыме

Во время выступления в Раде президент Литвы признал Крым украинским, поддержав суверенность Украины.

Гитанас Науседа положительно оценил создание Крымской платформы.

Отдельно президент Литвы напомнил, что всегда будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.