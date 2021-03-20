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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Украинцам запретили владеть землей в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму запретили иностранным гражданам владеть землей, также речь идет об украинцах. В силу вступил указ оккупационных властей.

Крим

По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тыс. участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.

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Иностранные граждане не смогу владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Гитанас Науседа о Крыме

Во время выступления в Раде президент Литвы признал Крым украинским, поддержав суверенность Украины.

Гитанас Науседа положительно оценил создание Крымской платформы.

Отдельно президент Литвы напомнил, что всегда будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Фото: Depositphotos

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