Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі одному з видань.

– Заборона володіти землею в більшості районів Криму піддаються російській політиці утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує робити Крим проросійським, – зазначив речник.

За його словами, указ президента Російської Федерації №201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки відновлять.

Він додав, Росія продовжує нехтувати основоположними нормами та принципами права, зокрема й міжнародного.

З 20 березня 2021 року набув чинності указ окупаційної влади Росії, який заборонив “іноземним громадянам” володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства громадяни України на окупованому півострові також потрапляють у цю категорію. Вони не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті та Судаку.

Фото: Олег Ніколенко