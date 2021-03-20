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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Украина будет отстаивать Крым и Донбасс дипломатическим путем — Шмыгаль

Украина будет возвращать Крым и Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем.

денис шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, это единственный путь к решению военного конфликта.

— Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь прежде всего о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории, — отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что президент Владимир Зеленский прилагает все усилия, чтобы решить военный конфликт путем переговоров, в частности в Нормандском формате.

К слову, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук прогнозирует новую встречу лидеров нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия) уже в апреле.

В то же время он отметил, что говорить о конкретной дате пока рано, поскольку позиции России предсказать очень трудно.

Фото: Кабмин 

Источник: Кабмин

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