Україна повертатиме Крим та Донбас винятково політико-дипломатичним шляхом.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, це єдиний шлях до вирішення військового конфлікту.

– Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності разом з Кримом, винятково політико-дипломатичним шляхом. І мова тут передусім про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території, – зазначив Шмигаль.

Він також додав, що президент Володимир Зеленський докладає всіх зусиль, щоб вирішити військовий конфлікт шляхом переговорів, зокрема у Нормандському форматі.

До слова, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прогнозує нову зустріч лідерів нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія) вже у квітні.

Водночас він зауважив, що говорити про конкретну дату поки зарано, оскільки позицію Росії передбачити дуже важко.

Фото: Урядовий портал