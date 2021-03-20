Україна повертатиме Крим та Донбас винятково політико-дипломатичним шляхом.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, це єдиний шлях до вирішення військового конфлікту.
– Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності разом з Кримом, винятково політико-дипломатичним шляхом. І мова тут передусім про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території, – зазначив Шмигаль.
Він також додав, що президент Володимир Зеленський докладає всіх зусиль, щоб вирішити військовий конфлікт шляхом переговорів, зокрема у Нормандському форматі.
До слова, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прогнозує нову зустріч лідерів нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія) вже у квітні.
Водночас він зауважив, що говорити про конкретну дату поки зарано, оскільки позицію Росії передбачити дуже важко.
Фото: Урядовий портал