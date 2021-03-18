НАТО усилит присутствие в Черном море из-за милитаризации Крыма Москвой
НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе из-за аннексии Крыма Россией и милитаризации полуострова Москвой.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что безопасность Черного моря — приоритет для НАТО.
По его словам, Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И именно поэтому Альянс работает над усилением своего присутствия в Черноморском регионе.
Украина-НАТО
16 марта ВМС Украины провели тренировку с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 в акватории Черного моря.
Цель тренировки типа PASSEX — отработка взаимодействия тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Испании.
В Черном море моряки отрабатывали навыки передачи грузов на ходу, тактического маневрирования, использование международной системы сигналов, отражения средств воздушного нападения противника и провели корабельно-боевое обучение по проводке за тралами.