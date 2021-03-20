Українцям заборонили володіти землею в окупованому Криму

В окупованому Росією Криму заборонили іноземним громадянам володіти землею, також йдеться про українців. Набув чинності указ окупаційної влади.

Станом на квітень 2020 року, понад 11 тис. ділянок, які підпадають під його дію, належали іноземцям, більшість з них громадяни України.

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Іноземні громадяни не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Гітанас Наусєда про Крим

Під час виступу у Раді президент Литви визнав Крим українським, підтримавши суверенність України.

Гітанас Наусєда схвально оцінив створення Кримської платформи.

Окремо президент Литви нагадав, що завжди підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.