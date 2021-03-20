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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Есть две причины: Шмыгаль о том, почему Украина не будет использовать Спутник V

У Украины есть две причины, чтобы отказаться от использования российской вакцины Спутник V.

Денис Шмигаль

Об этом во время интервью немецкой газете Bild заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Журналист сначала отметил, что Украина отказалась от российской вакцины Спутник V из-за политической ситуации, а потом спросил, будет ли украинская власть спрашивать канцлера Меркель о получении доставки вакцины, мол, Германия пока не может покрыть и собственные нужды.

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— Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такой международной платформы, — заявил Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что использование российской вакцины невозможно по двум причинам.

— Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине Спутник V по нескольким причинам. Она не прошла необходимые стадии клинических исследований. И вторая причина — это то, что мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт, — подчеркнул Шмыгаль.

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Украина к концу марта — в начале апреля должна получить 570 тыс. доз вакцин AstraZeneca против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

А также ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax, а именно 10 млн доз, и индийской разработки от Bharat Biotech.

Источник: Bild

Фото: Правительственный портал

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