По состоянию на 22 марта 2021 года в 13 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

В красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и г. Киев.

В обновленном перечне оранжевой зоны — Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы пока в желтой зоне.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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