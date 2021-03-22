В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и отметил, что для быстрого обновления электронных пропусков создана удобная электронная система.

Также мэр сообщил, что спецпропуска, оформленные в прошлом году — уже не действительны, каждый новый документ будет иметь свой уникальный QR-код.

Электронный пропуск поступит на электронную почту, после этого его нужно распечатать и носить вместе с документами, удостоверяющими личность.

Работа общественного транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что отныне региональные комиссии ТЭБ и ЧС в каждой области, которая попала в красную зону, будут самостоятельно решать вопросы работы транспорта.

Комиссии смогут принимать решения о запрете регулярных и нерегулярных перевозок, а также запрещать посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Источник: Александр Сенкевич