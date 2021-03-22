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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті

У Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті через стрімке поширення коронавірусної інфекції.

коронавірус, карантин, маска

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич та зазначив, що для швидкого оновлення електронних перепусток створено зручну електронну систему.

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Також мер повідомив, що спецперепустки, оформлені минулого року – вже не дійсні, кожен новий документ матиме свій унікальний QR-код.

Електронна перепустка надійде на електронну пошту, після цього її потрібно роздрукувати та носити разом із документами, які посвідчують особу.

Робота громадського транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відтепер регіональні комісії ТЕБ та НС у кожній області, яка потрапила у червону зону, самостійно вирішуватимуть питання роботи транспорту.

Комісії зможуть ухвалювати рішення щодо заборони регулярних та нерегулярних перевезень, а також забороняти посадку пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Джерело: Олександр Сєнкевич

Фото: Depositphotos

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