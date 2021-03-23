Городская комиссия ТЄБ и ЧС сегодня приняла решение о введении жесткого локдауна в Днепре с четверга, 25 марта.
Об этом сообщил в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.
– Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга, с 00.00. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время, – написал он.
По его словам, город пока не в красной зоне, но решили не тянуть, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.
Какие ограничения вводятся:
- Ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение, начальная школа работает в обычном режиме.
- Проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади или наполненностью залов более чем на 50%.
- В магазинах, заведениях общественного питания и бытового обслуживания могут находиться не более одного человека на 10 кв. м.
Сейчас Днепропетровская область находится в оранжевой карантинной зоне.
По состоянию на 23 марта, в области зафиксировано 604 новых случая коронавируса.