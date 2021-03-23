Городская комиссия ТЄБ и ЧС сегодня приняла решение о введении жесткого локдауна в Днепре с четверга, 25 марта.

Об этом сообщил в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.

– Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга, с 00.00. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время, – написал он.

По его словам, город пока не в красной зоне, но решили не тянуть, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.

Какие ограничения вводятся:

Ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение, начальная школа работает в обычном режиме.

Проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади или наполненностью залов более чем на 50%.

В магазинах, заведениях общественного питания и бытового обслуживания могут находиться не более одного человека на 10 кв. м.

Сейчас Днепропетровская область находится в оранжевой карантинной зоне.

По состоянию на 23 марта, в области зафиксировано 604 новых случая коронавируса.