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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Кабмин обновил правила красной зоны карантина: что запрещено

Теперь в красной карантинной зоне запрещено находиться без масок на территориях общего пользования. Это следует из постановления Кабмина №230 от 22 марта.

коронавірус, карантин, маска

Этим документом вносятся соответствующие изменения в так называемое карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно документу, запрещено “пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

Под запретом теперь также работа подвесных канатных дорог.

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Зоны карантина в Украине

По состоянию на 23 марта красных регионов уже восемь: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и Киев.

В оранжевую зону входят: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы — в желтой зоне.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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