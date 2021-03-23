Міська комісія ТЄБ і НС сьогодні ухвалила рішення про запровадження жорсткого локдауну у Дніпрі з четверга, 25 березня.

Про це повідомив у соцмережі мер Дніпра Борис Філатов.

– Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга, з 00.00. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом, – написав він.

За його словами, місто поки не в червоній зоні, але вирішили не тягнути, щоб не допустити колапсу системи охорони здоров’я.

Які обмеження запроваджуються:

Учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання, початкова школа працює у звичному режимі.

Проведення масових заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі або наповненістю залів більш як на 50%.

У магазинах, закладах громадського харчування та побутового обслуговування можуть перебувати не більше однієї людини на 10 кв. м.

Нині Дніпропетровська область знаходиться в помаранчевій карантинній зоні.

Станом на 23 березня в області зафіксовано 604 нових випадки коронавірусу.