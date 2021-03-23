В Киеве в Шевченковском суде в 14.00 будут рассматривать апелляцию Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Под судом десятки грузовиков с Нацгвардией и правоохранителями. Также там дежурят автомобили скорой помощи.

На заседание суда пришел украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. Также присутствует Юлия Кузьменко, которую обвиняют в убийстве Павла Шеремета. Ей сегодня также будут переизбирать меру пресечения. Сейчас она находится под круглосуточным домашним арестом.

23 марта суд должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Андрея Антоненко из содержанием под стражей на домашний арест.



















































Грузовики Нацгвардии и скорые: в суде будут рассматривать апелляцию Антоненко / 13 фотографий

Дело Шеремета

В Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела: врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 года обвинительный акт направили в суд.

Печерский районный суд отпустил под залог в размере 168 тыс. грн одну из подозреваемых Яну Дугарь. Кузьменко после апелляции отпустили под домашний арест. Антоненко находится за решеткой уже около полутора лет. Суды постоянно отказывают изменять ему меру пресечения.

В феврале Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защитников Антоненко, и также оставил его под стражей.

Заседание 9 марта 2021 года, когда под стенами Шевченковского суда собрались активисты, отменили из-за болезни одного из присяжных.

Заседание 16 марта также не состоялось. Фигурант дела Андрей Антоненко не был доставлен во вторник в Шевченковский районный суд Киева из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Нацгвардии, которые должны были обеспечить конвоирование. А от участия в режиме видеоконференции Антоненко отказался.