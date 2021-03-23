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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Вантажівки з Нацгвардією та швидкі: у суді розглядатимуть апеляцію Антоненка

У Києві у Шевченківському суді о 14.00 розглядатимуть апеляцію Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Вантажівки з Нацгвардією та швидкі: у суді розглядатимуть апеляцію Антоненка

Під судом десятки вантажівок з Нацгвардією і правоохоронцями. Також там чергують автомобілі швидкої допомоги.

На засідання суду прийшов український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов. Також присутня Юлія Кузьменко, яку звинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Їй сьогодні також переобиратимуть запобіжний захід. Наразі вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

23 березня суд повинен розглянути питання про зміну запобіжного заходу Андрія Антоненко з тримання під вартою на домашній арешт.

  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
  • У суді розглядатимуть апеляцію Антоненка
Вантажівки з Нацгвардією та швидкі: у суді розглядатимуть апеляцію Антоненка / 13 фотографий

Справа Шеремета

У Києві 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

12 грудня 2019 року голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт направили до суду.

Печерський районний суд відпустив під заставу в розмірі 168 тис. грн одну із підозрюваних Яну Дугарь. Кузьменко після апеляції відпустили під домашній арешт. Антоненко перебуваэ за ґратами вже близько півтора року. Суди постійно відмовляються змінювати йому запобіжний захід.

У лютому 2021 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисників Антоненко, і також залишив його під вартою.

Засідання 9 березня 2021 року, коли під стінами Шевченківського суду зібралися активісти, скасували через хворобу одного з присяжних.

Засідання 16 березня також не відбулося. Фігурант справи Андрія Антоненка не доставили до Шевченківського районного суду Києва через спалах коронавірусу серед співробітників Нацгвардії, які повинні були забезпечити конвоювання. А від участі в режимі відеоконференції Антоненко відмовився.

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