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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Более 10% украинцев в конце 2020 года были безработными — Госстат

В четвертом квартале 2020 года 15,7 млн трудоспособных украинцев были занятыми, без работы оставались 1,8 млн человек.

потеря работы

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По их информации, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,3%.

В то же время уровень безработицы среди граждан в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 10,1%.

Подтверждение статуса безработного

В марте 2021 года Кабинет министров Украины упростил сотрудничество с центрами занятости для безработных на карантине.

Гражданам разрешили дистанционно подтверждать продолжение своего статуса. Также сейчас увеличили срок онлайн-подачи документов в центры занятости с 10 до 30 дней.

Подробнее о нововведениях в сфере трудоустройства читайте на Фактах ICTV.

Источник: Государственная служба статистики Украины

Фото: Dreamstime

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