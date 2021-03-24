В четвертом квартале 2020 года 15,7 млн трудоспособных украинцев были занятыми, без работы оставались 1,8 млн человек.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По их информации, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,3%.

В то же время уровень безработицы среди граждан в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 10,1%.

Подтверждение статуса безработного

В марте 2021 года Кабинет министров Украины упростил сотрудничество с центрами занятости для безработных на карантине.

Гражданам разрешили дистанционно подтверждать продолжение своего статуса. Также сейчас увеличили срок онлайн-подачи документов в центры занятости с 10 до 30 дней.

Подробнее о нововведениях в сфере трудоустройства читайте на Фактах ICTV.

Источник: Государственная служба статистики Украины