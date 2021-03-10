Кабмин разрешил подтверждать статус безработного онлайн

Безработным упростили сотрудничество с центрами занятости на карантине. В частности, им позволили дистанционно подтверждать продление статуса безработного.

Правительство таким образом упростило механизмы предоставления услуг в сфере занятости населения.

Документ предусматривает, что центры занятости смогут подтверждать статус безработного на карантине дистанционно. Также он увеличивает срок онлайн-подачи документов в центры занятости с 10 до 30 дней.

Кроме того, отныне безработным смогут дистанционно составлять план трудоустройства. А лица, уволенные с военной службы после участия в проведении АТО, до достижения пенсионного возраста смогут проходить профессиональную подготовку.

Также документ предусматривает, что работодатели смогут получить компенсацию за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

В Украине увеличилось количество безработных

На начало 2021 года в Украине выросло количество безработных до полумиллиона.

Среди общего количества безработных женщины составляют 56%, мужчины – 44%.

Больше всего украинцы потеряли работу в таких сферах: 21% – сельское, лесное и рыбное хозяйства, 18% – сфера торговли; 15% – перерабатывающая промышленность, еще 12% – государственное управление.

Источник: Минэкономика